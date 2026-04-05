Un buon posto di lavoro

Il New York Times ha pubblicato un annuncio di ricerca di un nuovo direttore per un proprio apprezzato e illustre supplemento, la rivista T Magazine. Tra le altre informazioni fornite c’è quella di uno stipendio annuale tra i 260 e i 290mila dollari. A dirigere la rivista finora era Hanya Yanagihara, scrittrice famosa per l’enorme successo del suo libro Una vita come tante, che ha deciso di lasciare il ruolo nelle settimane scorse per “dedicarsi al teatro” (e che ha messo in vendita il suo appartamento di Soho).