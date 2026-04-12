Twitter non è più un paese per news

Diverse analisi recenti hanno confermato un dato sul traffico dei siti di news che era stato già anticipato da Elon Musk quando aveva acquistato Twitter, cambiandogli nome in X: ovvero che a ricevere maggiori “engagement”, e quindi attenzioni e promozioni, siano i tweet in cui non compaiono dei link. E questo, naturalmente, è un problema per i siti di news, che contano ancora sui social network per ottenere delle quote di traffico verso le proprie pagine, per quanto sempre più ridotte: ma dice anche che i siti di news sono sempre meno protagonisti della diffusione delle notizie sullo stesso Twitter (o X).