Tutto molto da capire

Un articolo del New York Times ha indagato e descritto alcuni dei modi con cui le redazioni americane stanno usando i software di “intelligenza artificiale”. Quello che emerge dall’articolo è l’attuale difficoltà di trovare un equilibrio tra opportunità di ottimizzazione delle risorse ed efficienza da una parte, e conservazione delle qualità del lavoro umano (ma anche di conservazione dei posti di lavoro) e diffidenze degli utenti dall’altra.