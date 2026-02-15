Tutti insieme

Con una scelta rivelatrice del candore con cui una parte di editoria giornalistica – soprattutto quella che ha a che fare con la moda e con il lusso – concepisce le proprie limitazioni di indipendenza, il direttore dell’edizione italiana di Vanity Fair Simone Marchetti ha annunciato di essere entrato a far parte di una struttura di investimenti in nuovi talenti della grande multinazionale del lusso Kering, che possiede molti brand che sono importanti inserzionisti di Vanity Fair.