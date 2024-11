Tutti fanno tutto

Nel mese di ottobre i l quotidiano britannico Guardian ha proposto ad alcuni dei suoi giornalisti di sport e di cultura di scambiarsi il posto per andare ad assistere a degli eventi e poi commentarli, come esperimento per estendere le esperienze e le condivisioni del lavoro della redazione. Alcuni cronisti sportivi quindi sono andati ad ascoltare concerti pop e d’opera, e alcuni critici culturali sono andati a vedere partite di rugby e calcio. Negli articoli conseguenti i giornalisti hanno raccontato l’esperienza in modo personale, dichiarando la propria ignoranza sulle questioni che si sono trovati a commentare. “Dovremmo farlo più spesso”, ha commentato la vicecaporedattrice della redazione musicale del Guardian, segnalando le osservazioni originali che i giornalisti avevano saputo aggiungere ai loro racconti.