Tutti contenti

Questa settimana è stata presentata su Repubblica una nuova iniziativa di “certificazione della qualità” da parte dell'”Istituto tedesco Qualità e Finanza” di cui avevamo scritto ancora di recente. In questo caso l’offerta è per le aziende che vogliano vedere pubblicizzati i propri risultati di crescita in una sezione dedicata di Repubblica con l’enfatica definizione di “Campione della crescita”. Il sito dedicato spiega che la partecipazione è gratuita ma che “le aziende presenti nella classifica che vorranno utilizzare il sigillo di qualità “Campioni della crescita 2026”, dovranno sottoscrivere un contratto di licenza d’uso del marchio” e che “l’indagine si finanzia con la vendita delle license fee abbinate ai marchi di certificazione ITQF”.

Il sistema di sostenibilità economica è efficiente per tutti: le aziende pagano ITQF per usare nella propria promozione un bollino azzurro, promozione accolta a pagamento su quotidiani come Repubblica che ne trae ricavi pubblicitari, e le aziende possono presentarsi come titolari di ammirevoli risultati.