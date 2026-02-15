Trump vs. BBC

domenica 15 Febbraio 2026
È stata fissata tra esattamente un anno la prima udienza del processo a Miami per la denuncia di Donald Trump contro BBC , denuncia ritenuta inconsistente da molti esperti e relativa a un montaggio ingannevole poi ammesso da BBC in un servizio sull’assalto armato al Campidoglio del 2021. BBC chiederà di archiviare la denuncia prima di arrivare al processo.
