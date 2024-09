Troppo presto, troppo tardi

Le difficoltà dei quotidiani a riportare le notizie che avvengono la notte ci sono sempre state, ed è normale che per esempio il dibattito presidenziale statunitense – la maggiore notizia di mercoledì mattina – non fosse sui giornali di quella mattina. Ma da quando quasi tutte le testate “chiudono” più presto la sera per ragioni di costi, il rischio di non uscire aggiornate cresce: a volte viene affrontato ignorando per prudenza una notizia ancora incerta, altre volte dandola invece per prevedibilmente sicura. C’è una lunga storia di incidenti conseguenti, per esempio rispetto alle cronache di spettacoli o concerti andate in stampa prima che quegli eventi finissero con degli imprevisti, ma questa settimana il quotidiano Domani – che chiude molto presto la sera – è uscito raccontando un evento che non era accaduto: la presenza in un programma televisivo di un’ospite che aveva poi deciso di non partecipare all’ultimo momento. Gli altri quotidiani sono riusciti ad aggiornarsi, persino il Foglio – l’altro quotidiano nazionale che chiude molto presto – con qualche ritocco acrobatico all’articolo già in pagina dedicato al programma.