Tre euro lordi

La società editrice del quotidiano romano Il Tempo (che possiede anche le testate nazionali Giornale e Libero) è stata condannata dal Tribunale di Roma ad assumere e risarcire una giornalista che era stata pagata inadeguatamente per il suo lavoro. Ne ha scritto il Fatto.

“Gli articoli sul Tempo e poi su iltempo.it, facendo i conti a spanne, a volte erano pagati anche meno di tre euro. Lordi, s’intende. Al massimo si arrivava a 10, sempre lordi. Erano tanti, fino a 160 e perfino 220 in un mese: sport, costume, tv, ma pure la politica, il Covid e l’Ucraina”.