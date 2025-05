Tra le fiamme

Questa settimana su Repubblica c’è stato un altro piccolo “incidente” di associazione di un’inserzione pubblicitaria a una notizia drammatica, con sovrapposizioni spiacevoli per i lettori e probabilmente non apprezzate dall’inserzionista. È un problema che capita più di frequente sui giornali online – dove il controllo sulle inserzioni è molto più limitato – ma a volte una distrazione può far sfuggire un’osservazione più attenta sulla convivenza dei due tipi di contenuti. In questo caso, gli incendi a Gerusalemme e la pubblicità del nuovo brand di indumenti intimi maschili dell’azienda Intimissimi.