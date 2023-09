Tormenti al Sole 24 Ore

Un gruppo di giornalisti del Sole 24 Ore ha scritto una lettera molto stizzita – pubblicata dal sito specializzato Prima Comunicazione – contro il Comitato di Redazione del giornale stesso (il Comitato di Redazione viene eletto democraticamente con un voto di tutti i giornalisti), contestando i frequenti dissensi che il CdR ha manifestato nei mesi passati nei confronti di alcune scelte della direzione e dell’azienda. L’ultima volta una settimana fa e poi il mese scorso .

” Cari colleghi del Cdr

desideriamo esprimere tutto il nostro disagio per le vostre uscite di comunicazione erga omnes – che danneggiano ormai la professionalità di noi tutti – ispirate alla visione pretestuosa e manichea della redazione di cui siete da tempo promotori e paladini e che vi conduce solo a distinguere furiosamente tra buoni (i seguaci) e cattivi (i non allineati).

Siamo stanchi del clima di guerriglia che da tempo e ostinatamente seminate. Continuate a scrivere comunicati che danneggiano ovunque la nostra immagine e professionalità. Con i vostri comunicati stilate le pagelle dei colleghi. Da tempo i giudizi sui vostri promossi e bocciati sono usciti dalle conventicole degli angoli di corridoio per arrivare ai comunicati pubblici. Vi arrogate il compito di pubbliche pagelle sui nuovi assunti o sui promossi trincerandovi, in modo vergognoso, dietro la funzione sindacale. La vostra azione è solamente a protezione degli amici, nulla di sindacale. Alimentate con pervicacia un clima di divisione, seminate discredito sulla redazione. Danneggiate anche all’esterno il nostro lavoro e la nostra professionalita’ con danni alla nostra immagine e possibili conseguenze anche dal punto di vista economico. Ogni espressione di dissenso viene impedita e tacitata dalla claque delle vostre assemblee. Cui prodest?

Basta non ci rappresentate!

Saluti”.