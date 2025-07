Titolismi

Nella scorsa Charlie eravamo tornati con un esempio sulla questione di come i titoli degli articoli sui quotidiani, sui siti di news e sui social network vengano composti con criteri che si allontanano molto da una corrispondenza ai fatti raccontati o avvenuti. Col risultato – trattandosi del formato che raggiunge più persone e viene registrato di più, i titoli – di formare conoscenze, impressioni, opinioni, assai infondate o immotivate. Abbiamo ricevuto alcune mail su questo, quindi ci torniamo con altri esempi di questa settimana.

Qui il titolo di un articolo di Repubblica sul virus West Nile riferisce il presunto parere di un entomologo per cui «Con il caldo estremo zanzare più letali». In realtà l’entomologo intervistato dice il contrario, ovvero che «Il numero dei casi è nella norma», e che però « il ciclo vitale degli insetti con il riscaldamento del clima tende ad allungarsi».

Una settimana fa uno degli attori del Trovatore alla Royal Opera House di Londra si è presentato ai saluti finali sul palco con una bandiera palestinese. Un impiegato del teatro da dietro le quinte ha cercato di togliergliela di mano senza riuscirci ed è tornato dietro le quinte: è successo in un secondo, e la bandiera è poi rimasta esposta a lungo. Il Corriere della Sera ha titolato l’articolo relativo “Rissa sul palco per la bandiera palestinese”.

Nella sua rubrica di risposte alle lettere sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo ha scritto domenica dell’evaso di cui già parlammo che “la sua improbabile fuga iniziata con una festa di laurea è la conferma che il carcere non lo ha recuperato e quindi non sarebbe male se scontasse tutti gli undici anni e dieci mesi cui è stato condannato in via definitiva”. Il titolo dato alla sua risposta è “Quando il carcere non serve“.

Repubblica ha intervistato un viceministro sulla riforma della Giustizia. Nella prima domanda gli viene chiesto se è in corso “una crociata contro i magistrati” e lui risponde “assolutamente no”. Nella seconda domanda gli viene chiesto se la riforma metta “la magistratura sotto l’esecutivo” e lui risponde che questa è “una balla spaziale”. Nel virgolettato del titolo la risposta alla seconda domanda viene fatta corrispondere alla prima domanda: “Balla spaziale la crociata anti giudici”.