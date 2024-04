Titolismi

Questa settimana è stata Alessia Marcuzzi, popolare conduttrice televisiva, a protestare per la scelta di titolazione di una sua intervista pubblicata sul Corriere della Sera. Il giornale ha successivamente modificato il titolo nella versione online dell’intervista.

Venerdì della settimana precedente l’allenatore della Roma Daniele De Rossi aveva protestato per come le sue parole erano state riportate su alcuni giornali.

Un mese fa, nella sua rubrica quotidiana su Repubblica, Michele Serra aveva suggerito di dare interviste ai giornali soltanto per iscritto, per evitare sorprese: soluzione che però non protegge dai rischi delle titolazioni fuorvianti.