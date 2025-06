THR Roma svuotato

Ad aprile l’Associazione Stampa Romana aveva comunicato la liquidazione generale (una procedura che sancisce di fatto il fallimento di un’impresa) di Brainstore Media s.r.l., cioè della società editrice dello Hollywood Reporter Roma.

The Hollywood Reporter è un’antica e autorevole testata statunitense dedicata al mondo dello spettacolo: nel 2023 Brainstore ne ottenne la licenza, cioè l’uso della testata, e nell’aprile dello stesso anno ne avviò un’edizione italiana. Già l’anno scorso si parlava di un possibile fallimento: la direttrice, Concita De Gregorio, si era dimessa dopo pochi mesi, i giornalisti venivano pagati in ritardo e l’edizione cartacea non veniva più stampata regolarmente. Questi problemi sono continuati fino a pochi mesi fa, quando la casa editrice è stata messa, appunto, in liquidazione.

Ma nonostante la liquidazione il sito dell’edizione romana continua a pubblicare articoli, anche se in modo irregolare. In homepage le notizie pubblicate dopo l’avvio della liquidazione sono ormai tutte traduzioni o adattamenti di articoli dall’edizione americana, una pratica già adottata parzialmente in precedenza, o articoli dei mesi scorsi. La sezione “Ultime Notizie”, poi, ripropone perlopiù articoli vecchi. I profili social, invece, restano attivi e pubblicano anche dei contenuti originali.

La direzione di THR Roma non ha risposto alle richieste di Charlie di maggiori informazioni.