Thompson alla CNN

Dopo i mesi tempestosi passati e le dimissioni del suo amministratore delegato, CNN ha scelto di sostituirlo con Mark Thompson, illustre figura del management dell’informazione, che fu già a capo di BBC e del New York Times.



” Thompson è particolarmente noto nell’ambiente dei media proprio per quest’ultimo ruolo nella gestione di uno dei più autorevoli quotidiani del mondo. Quando assunse l’incarico il New York Times era infatti un’azienda editoriale alle prese con una radicata crisi economica e sempre alla ricerca di costi da tagliare; quando la lasciò era un’impresa solida, con una base di abbonati paganti quasi decuplicata e con dimensioni, possibilità e risorse che lo collocano a un altro livello rispetto a tutti gli altri giornali al mondo”.