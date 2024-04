The “Ronna McDaniel mess”

MSNBC è un importante canale televisivo – e sito web – statunitense, che appartiene alla rete NBC (che a sua volta è della grande multinazionale delle telecomunicazioni Comcast, che possiede tra le altre cose la Universal Pictures, il gruppo Sky, Dreamworks). MSNBC nacque nel 1996 come ambizioso e precoce progetto di collaborazione tra NBC e Microsoft: poi Microsoft lo abbandonò e la tv rimase a NBC, raccogliendo intanto grosse quote di pubblico americano, e un ruolo di “tv liberal”, con oscillazioni (il pubblico più di destra la accusa spesso di faziosità, paragonandone il ruolo a quello – assai più irrispettoso della realtà – del famigerato canale Fox News).

Ma in MSNBC ci sono state appunto oscillazioni, e nelle settimane passate la rete madre NBC è stata invece accusata di stare cercando un riposizionamento nell’ipotesi di una vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni. In questo contesto è stata una storia molto seguita tra gli addetti ai lavori dell’informazione quella dell’arruolamento come commentatrice, da parte di NBC, dell’ex presidente del Comitato Nazionale del Partito Repubblicano, Ronna McDaniel (con precedenti molto trumpiani e molto anti- MSNBC, e coinvolgimento nelle pratiche per invalidare il voto del 2020), e poi delle polemiche interne conseguenti, e poi del suo conseguente licenziamento. Il presidente di NBCUniversal News ha dichiarato di avere preso atto che la presenza di McDaniel avrebbe minacciato la “coesione dell’azienda”, dopo che diversi tra i giornalisti più famosi avevano protestato per la sua assunzione (assieme a una cospicua parte di pubblico). Adesso a quelle critiche si sono aggiunte, rinnovate, quelle da destra contro la confermata partigianeria della rete. Mentre molti commentatori meno di parte hanno notato il contesto inedito e politicizzato per cui una scelta aziendale è stata sconfitta da una protesta dei giornalisti.