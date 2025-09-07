The Paper

Giovedì è stata messa online negli Stati Uniti la prima stagione della nuova serie televisiva The Paper, ambientata nella redazione di un quotidiano americano. È uno spin-off della versione statunitense di The Office, il finto documentario di metà anni Duemila che continua a essere una delle serie tv comiche più amate e citate ancora oggi. Il quotidiano protagonista di The Paper si chiama Toledo Truth Teller.