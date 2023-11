Ten million

Continuando a confermare un periodo di successi, il New York Times ha annunciato di avere superato i dieci milioni di abbonati (9,4 milioni ai suoi prodotti digitali e 670mila al giornale di carta: questi ultimi diminuiti di 70mila in un anno). I risultati sono ancora esplicitamente attribuiti alla riuscita del progetto del giornale di proporsi come più di un giornale: ha scritto nella sua newsletter Brian Morrissey, già fondatore del sito di media e pubblicità Digiday, che l’impressione è che i successi e le prospettive del New York Times si affidino più a trovare un nuovo gioco come Wordle che a creare nuove redazioni giornalistiche all’estero.