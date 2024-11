Tempi duri per le edicole, e simili

Chi visita le città degli Stati Uniti ha presenti i distributori di giornali tipici del peculiare sistema di acquisto dei quotidiani di carta in quel paese, che è sempre stato affidato in gran parte agli abbonamenti e in parte al ritiro presso i suddetti apparecchi, con una limitatissima presenza di rivendite dei giornali (o di edicole) rispetto alle consuetudini italiane. Con la crisi di diffusione dei giornali di carta, anche i distributori posizionati sui marciapiedi sono da tempo in declino, e l’amministrazione di New York ha approvato di semplificare i tempi della loro rimozione quando diventano inutilizzati e danneggiati.