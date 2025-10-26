Sviluppi delle agitazioni al Sole 24 Ore

Dopo gli scioperi di una settimana fa contro l’assegnazione a una collaboratrice esterna di un’intervista alla presidente del Consiglio, la redazione del Sole 24 Ore ha ricevuto assicurazioni dal direttore Fabio Tamburini che non succederà più. Il verbale della riunione tra il direttore e il Comitato di redazione dice che:

“- Il Direttore si fa garante della valorizzazione delle risorse giornalistiche interne alla redazione rispetto all’utilizzo di collaboratori esterni e invita a segnalare casi in cui il principio non venga rispettato e s’impegna a intervenire tempestivamente; In particolare si impegna a farlo nelle interviste.

– Il Direttore si impegna a coprire la carica di segretario di redazione, a rinforzare la caporedazione centrale e a riorganizzare la governance della redazione online entro venerdì 24 ottobre;

– Il Direttore assicura che le prossime tre assunzioni, a valere sul piano di prepensionamenti 2025, saranno destinate alle redazioni più in difficoltà. Una assunzione sarà destinata alla redazione romana, che in questi anni ha visto solo uscite per prepensionamenti ed esodi e nessun nuovo ingresso”.

Nel frattempo la redazione ha votato contro la fiducia ai tre vicedirettori, che avevano scelto di pubblicare il quotidiano sabato della settimana scorsa malgrado lo sciopero (“sfiduciare” direttori o vicedirettori è una pratica di valore simbolico, per esprimere un dissenso: al Sole 24 Ore era già successo al direttore).