Super sconti

Secondo il sito francese The Audiencers – che si occupa di media e innovazione per conto di una società di consulenze per i giornali – l’offerta di abbonamenti super scontati ai giornali online sarebbe una scelta molto controproducente per i giornali stessi. L’argomento è stato molto discusso in questi anni, e lo è tuttora, nelle aziende giornalistiche di tutto il mondo. Gli abbonamenti promozionali con offerte molto basse, che arrivano anche a pochissimi euro per durate di mesi o persino un anno, hanno una serie di pro e contro di cui nessuno ha ancora individuato bene l’equilibrio. Da una parte attirano ovviamente molti nuovi abbonati e abbonate, data la convenienza del prezzo, che possono essere subito sommati ai numeri esibiti pubblicamente per interessi di comunicazione e per attrarre inserzionisti pubblicitari; e che auspicabilmente confermeranno l’abbonamento allo scadere dell’offerta, diventando una preziosa fonte di ricavo. Dall’altra la quota di conferme è molto limitata (con un “churn” molto alto, come è chiamato il tasso di non rinnovi), e degli abbonamenti super scontati spesso approfittano lettori che sarebbero già disponibili a pagare prezzi maggiori (si chiama “cannibalizzazione”). In più, le molte offerte di questo genere trasmettono un messaggio di basso valore del prodotto, e rendono molti lettori scettici sui prezzi maggiori, che finiscono spesso per essere considerati troppo alti.

L’articolo di The Audiencers aggiunge ai rischi anche la scelta, da parte degli abbonati, di continuare ad approfittare di offerte nuove piuttosto che di rinnovare a un prezzo maggiore.

Tra i maggiori quotidiani italiani gli abbonati alle edizioni digitali che pagano l’equivalente di un prezzo tra il 10% e il 30% di quello indicato sul quotidiano sono quasi altrettanti – rispetto a chi paga più del 30% – per Corriere, Repubblica e Stampa; assai di più per il Sole 24 Ore, e molti di più per il Fatto. Il Manifesto offre solo abbonamenti a un prezzo superiore al 30% (fino a oggi il Post non ha mai offerto abbonamenti scontati).