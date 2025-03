Sottovoice

Il Post ha spiegato cos’è Voice of America, e come è diventato uno degli ultimi obiettivi dell’impegno dell’amministrazione Trump contro l’informazione giornalistica.

“Voice of America (VoA) e le altre sono storiche emittenti pubbliche americane fondate tra gli anni Quaranta e Cinquanta per rispondere alle propagande nazista e sovietica. Pur essendo controllate dal governo americano, erano tenute a rispettare stretti criteri giornalistici, e soprattutto nel caso di VoA avevano un alto grado di indipendenza editoriale. Nel corso della Guerra Fredda il loro lavoro trasmesso all’estero fu essenziale per portare informazione in paesi governati da regimi dittatoriali o autoritari e dove i media erano censurati: nell’Europa dell’est, per esempio, furono l’unico modo con cui milioni di persone riuscivano a evadere la censura sovietica”.