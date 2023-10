Sottobosco

Il giornale online Il Fatto alimentare – che non ha relazioni con il Fatto quotidiano – ha pubblicato un articolo sull’invadenza della pubblicità nel lavoro giornalistico. Il sito è nato nel 2010, si occupa di temi intorno al cibo e si sostiene economicamente grazie a donazioni e spazi pubblicitari. Le donazioni dei lettori nel 2021 hanno coperto l’11% del budget annuale.

In questi giorni il Fatto alimentare ha raccontato un esempio di una pratica molto frequente di cui sono destinatari molti siti di news e giornali: la richiesta di ospitare un articolo sponsorizzato senza indicare ai lettori che si tratti di questo, mantenendolo quindi identico ai normali contenuti del giornale senza altre indicazioni. Nel caso specifico veniva proposto al sito un compenso di 70 euro.

«In particolare ci servirebbe la pubblicazione di articoli da circa 500 parole, di natura informativa con un link alla pagina di un nostro cliente. Inviamo articoli adatti alla linea editoriale del sito di pubblicazione e solitamente gli articoli sono prodotti dalla nostra redazione. È importante che il link presente all’interno sia dofollow, che l’articolo non risulti come articolo sponsorizzato (no diciture del tipo “in collaborazione con” oppure “Articolo pubblicitario” e simili) e che permanga nella categoria di pubblicazione in modo permanente. Vorrei sapere se è previsto un passaggio temporaneo nella homepage del sito».