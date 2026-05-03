Sorprende e amareggia

Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha “invitato la stampa a un maggiore senso di responsabilità” e ha lungamente criticato un’intervista pubblicata mercoledì sul Corriere della Sera e intitolata “Vita da escort di Taylor B: «Il bacio costa 100 euro in più. Tanti chiedono: mi ami? Io rispondo: in questo istante»”.

“Sorprende e amareggia che una testata autorevole come il Corriere della Sera decida di raccontare sulla propria homepage le avventure da ‘escort’ di A.V., in arte Taylor B., magnificandone vita e prestazioni […] Leggendo della meravigliosa vita di Taylor B. tante bambine e ragazze – già spinte da un marketing martellante a una sessualizzazione precoce nonché oggetto di un’insaziabile domanda di pedopornografia – potrebbero farsi l’idea di seguirne l’esempio, attratte dai facili guadagni e da quel modello di apparente e assoluta autodeterminazione: è di qualche giorno fa la notizia che in Francia la prostituzione minorile – quasi interamente femminile – è aumentata del 43% negli ultimi 4 anni” .

(Oggi sul Corriere della Sera la stessa rubrica di Beppe Severgnini sembra prendere le distanze da quell’intervista, senza citarla)