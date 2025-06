Some changes

Invece al Washington Post succederà una cosa piccola, vista da qui, ma significativa per i suoi lettori abituali, ed esemplare dei molti cambiamenti in corso. Come molte altri quotidiani statunitensi, il Washington Post di carta si vende come una serie di “inserti” consegnati ai lettori l’uno dentro l’altro (e tutti dentro le pagine della testata nazionale principale) e dedicati a diversi argomenti: alcuni sono quotidiani, altri escono in specifici giorni della settimana. Ma il direttore del giornale Matt Murray ha comunicato agli abbonati che da questo lunedì saranno aggregati insieme l’inserto dedicato alla cronaca locale di Washington, DC, quello dello Sport, e quello di “costume” che si chiama Style.

L’inserto Business era stato integrato nelle pagine principali nel 2009.