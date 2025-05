“S’ispira”

Capita tuttora con qualche frequenza che alcuni passaggi di articoli di giornale vengano copiati e incollati identici o quasi in articoli di altri giornali, per fretta, pigrizia o incompetenza. La libertà di studiare e attingere a fonti, letture e informazioni esistenti è naturalmente un elemento del giornalismo, ma il limite condiviso dovrebbe essere comunque l’originalità e la riscrittura degli articoli, insieme alla garanzia della citazione delle idee o delle notizie più rare. Capita anche al Post di trovare paragrafi dei propri articoli ripresi integralmente da altre testate, o con esigue accorte modifiche: la norma è portare pazienza, e a volte far arrivare ai responsabili l’informazione che il plagio è stato notato, senza fare nomi.

Un giornalista del Corriere della Sera, invece, la settimana scorsa ha ritenuto di rendere pubblico sui social network il suo spazientimento per un collega in particolare.