Silent reading

Tra le iniziative per celebrare i propri 160 anni, e tra i disperati progetti (disperati per tutte le testate tradizionali) di riportare i giovani alla lettura dei giornali cartacei, il Sole 24 Ore ha organizzato una “lettura silenziosa” del giornale a Palermo, in collaborazione col Giornale di Sicilia.

“Il format del Silent Reading si articola in tre fasi principali: il Read, durante la quale i partecipanti si dedicano alla lettura del giornale, scegliendo articoli e temi di interesse; Relax, un momento di riflessione personale in cui la lettura diventa un atto di calma e introspezione; infine, Reconnect, il momento di condivisione delle impressioni, dove le discussioni sui temi letti diventano occasione di confronto, arricchendo l’esperienza di lettura. Non sarà il giornalista a guidare la discussione, ma i lettori stessi, in questo caso i ragazzi dell’Università di Palermo, che avranno l’opportunità di scambiarsi opinioni e riflessioni in modo diretto e collaborativo”.