Siamo critici dei giornali, ma ci beviamo tutto

Una piccola falsificazione per prendere in giro il Post e chi l’ha creduta vera, pubblicata su Twitter, è stata in effetti istruttiva per osservare ancora una volta la nostra inclinazione di lettori a credere alle cose pubblicate sui social senza nessuna attitudine critica. Un refuso mai comparso sul Post, costruito con l’estrema facilità con cui è facile costruire un titolo falso, è stato commentato come vero da molti lettori, con divertimento o indignazione, senza nessun dubbio o verifica (che sarebbe stata facile) sul fatto che fosse stato mai effettivamente pubblicato. Il nostro scetticismo è ancora lontano da proteggerci dalle informazioni false, comprese quelle assai più serie di questa.