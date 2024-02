“Si riserva”

A proposito di regole e strumenti e volontà per farle rispettare: il Garante per la privacy ha criticato con severità – non che il suo giudizio implichi fin qui qualche conseguenza – alcune testate giornalistiche per le loro violazioni nel diffondere alcune immagini su un fatto di cronaca della settimana passata.

“Venerdì 26 gennaio un bambino di circa sei mesi è stato lasciato da una donna al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia, in provincia di Latina. Nelle ultime ore il Tg1 e poi altri telegiornali e giornali online hanno trasmesso il video delle telecamere di sicurezza che mostrano la scena e il volto della donna. Il Garante della privacy, così come il coordinamento per le pari opportunità dell’Ordine nazionale dei giornalisti, hanno preso posizione contro la pubblicazione delle immagini”.