Si ricomincia al Tirreno

SAE ha venduto il Tirreno. Un po’ di contesto: SAE è la società creata sei anni fa dall’imprenditore Alberto Leonardis per acquisire e aggregare alcuni quotidiani dismessi dal gruppo GEDI, tra i quali il Tirreno di Livorno; il Tirreno è appunto il quotidiano storico della costa toscana, la più importante delle testate acquisite, in crisi e molto in conflitto con SAE a cui la redazione ha contestato scelte progettuali ed editoriali; SAE è stata protagonista negli scorsi mesi di un’operazione su una scala assai maggiore, l’acquisto della Stampa di Torino, durante la cui trattativa è stato spesso citato il caso del Tirreno come esempio di una presunta inadeguatezza di SAE come editore.

In Toscana c’erano state in questi anni richieste – anche da parte di istituzioni pubbliche – perché SAE dimostrasse una maggiore capacità di visione intorno al Tirreno, o perché cedesse il giornale. La cessione è avvenuta questa settimana, e il nuovo editore è una società fiorentina che si occupa soprattutto di immobiliare e di attività turistiche.