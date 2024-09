Sharing economy

Giovedì sera è stato distribuito a Londra l’ultimo numero del quotidiano Evening Standard , che dopo 197 anni diventerà un settimanale col nome di London Standard: il giornale aveva già cambiato la sua frequenza a cinque giorni alla settimana nel 2009, quando era divenuto una free press, distribuito gratuitamente soprattutto nelle stazioni della metropolitana.

Il primo numero della nuova testata settimanale uscirà giovedì prossimo (sempre al pomeriggio), e il giornale – posseduto dall’imprenditore russo-britannico Evgeny Lebedev assieme al giornale Independent (a sua volta divenuto solo online dal 2016) – ha fatto un accordo con un’altra free press, City AM, per condividere i contenitori delle copie disseminati nelle stazioni. City AM, che si occupa soprattutto di temi economici ma ha pagine di argomenti più generali, è pubblicato dal lunedì al giovedì: da giovedì pomeriggio a tutto il weekend i contenitori ospiteranno lo Standard.