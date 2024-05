Senza le figure

Il Venerdì, il settimanale di Repubblica, ha pubblicato una pagina sul suo ultimo numero dove accanto a un articolo che parla di un’opera d’arte, nello spazio dell’immagine che illustrerebbe l’articolo compariva un testo dentro una cornice: “Visto l’elevato costo dei diritti SIAE (un problema che si presenta sempre più spesso, con autori contemporanei), l’opera (facilmente visibile in rete) non è qui riprodotta”. L’articolo era firmato da Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista, e parlava di un’opera che mostra una menorah, il tipico candelabro ebraico a sette braccia, montata su una mitraglietta. Montanari ha poi pubblicato l’immagine su Instagram.

La direzione del Venerdì ha spiegato a Charlie che da qualche anno è diventato poco sostenibile pubblicare sui giornali immagini di opere d’arte contemporanea coperte da diritti SIAE (l’ente pubblico italiano che si occupa della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale). Le immagini possono costare da alcune decine di euro fino a diverse centinaia. In questo caso la redazione del Venerdì ha chiesto alla SIAE la possibilità di non pagare i diritti d’autore ripubblicando la pagina del quotidiano spagnolo El Pais dove, in un articolo del 2010, era raffigurata l’immagine dell’opera: al rifiuto ha pubblicato l’articolo senza immagine.