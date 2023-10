Senza Facebook

Il sito americano specializzato in marketing e media Digiday ha pubblicato alcuni dati sul continuo calo del traffico che Facebook ha portato fino a oggi ai siti di informazione. Facebook sta disinvestendo da oltre un anno sulla promozione delle notizie nel suo feed e nei rapporti con i giornali. Il problema per molti siti è che Facebook era (e spesso è) una delle principali fonti di traffico e questi cambiamenti non sono indolori. Da agosto 2022 a agosto 2023 il traffico che Facebook ha portato verso 30 selezionati siti di notizie sarebbe diminuito del 62% secondo i dati che Similarweb (una società che raccoglie e analizza dati di traffico online) ha condiviso con Digiday. Ci sono altri dati e cali notevoli per le singole testate:

The Sun: -84%

The Guardian: -79%

The Daily Mail: -77%

BuzzFeed: -72%

The New York Times: -66%