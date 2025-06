Sentiremo parlare dell’Atlantic

Quello che una volta veniva chiamato “il mensile” americano Atlantic – e oggi è soprattutto “il giornale online” Atlantic – continua a investire molto sulla crescita del proprio ruolo nell’informazione americana. Questa settimana è stato molto commentato l’investimento su nuovi autori e opinionisti di robusto curriculum, a cui il giornale ha offerto stipendi notevoli. Al tempo stesso l’ Atlantic ha presentato una propria nuova offerta di giochi, per cercare di essere attraente e competitivo sul settore di interessi che ha contribuito in grande misura alle crescite di questi anni del New York Times.

L’ Atlantic è pubblicato da una società di proprietà di Laurene Powell Jobs, vedova del fondatore di Apple Steve Jobs.