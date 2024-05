Se non ti abboni potremmo morire tutti

I toni delle comunicazioni che i siti di news trasmettono ai propri lettori per convincerli ad abbonarsi sono oggetto di grandi studi, analisi ed esperimenti all’interno dei team dedicati a queste attività: alcuni scelgono di fare leva su motivazioni morali (“il giornalismo libero ha bisogno di te”), altri su interessi degli utenti e servizi offerti, altri su sensi di colpa (“hai già letto gratis 25 articoli”), eccetera.

Il sito di news americano The Intercept si è fatto notare ultimamente per degli inviti particolarmente drammatizzanti rispetto alle proprie necessità di sostegno da parte dei lettori, che hanno irritato una parte dei lettori stessi, ma che secondo The Intercept hanno generato degli ottimi risultati.