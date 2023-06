Se le cose non funzionano come dovevano

La newsletter sul giornalismo del fondatore del giornale online ProPublica, Richard Tofel, ha dedicato una riflessione ai destini dei giornali che contano su grandi investimenti di proprietari miliardari per ricostruire una propria sostenibilità economica: associando i casi del Washington Post e del Los Angeles Times e delle loro rinnovate recenti difficoltà.

Secondo Tofel un percorso comune vede il miliardario mettere a disposizione grandi capitali per ricostruire una visione e un progetto di sostenibilità, il progetto viene messo in pratica, ma i risultati tardano ad arrivare o arrivano con precarietà, perché il settore dei media ha peculiarità e contesti suoi nei quali le consuete regole del business non sempre funzionano e le condizioni sono in evoluzione continua. E a questo punto l’editore miliardario ritiene l’esperienza fallita o insoddisfacente e invece di sostenerla con ulteriori investimenti se ne disamora, e si limita a rammendi meno interessanti o lungimiranti.

Un modello positivo, dice Tofel, è invece quello del Boston Globe in cui la proprietà è rimasta concentrata nell’investire sugli adeguamenti del prodotto, sull’innovazione, sulle nuove e vecchie opportunità.