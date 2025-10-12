“Schierarsi”

Il podcast del direttore del Post Francesco Costa, Wilson, ha dedicato la sua ultima puntata a “Da che parte stanno i giornali? “, ovvero al dibattito sul ruolo del giornalismo rispetto alla difesa di valori e principi e condivisi.

“Quando succedono fatti molto drammatici, eventi che ci dividono e ci preoccupano, qualcuno non si accontenta più che i giornali informino e vuole invece che si schierino, che prendano posizione. Che dicano da che parte stanno. Che ragioni ha questa richiesta, e cosa succede quando i giornali effettivamente “si schierano”? Un discorso su cosa possiamo davvero pretendere da un giornale che voglia esserci utile. E su come cambiare il nostro pezzetto di mondo”.