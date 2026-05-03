Sbagliare pure avendo ragione

Lunedì scorso l’edizione bolognese del quotidiano Repubblica ha pubblicato un articolo sull’uomo anziano a cui è stato impedito di partecipare a una manifestazione del 25 aprile perché aveva con sé una bandiera dell’Ucraina. L’articolo era illustrato da una foto apparentemente tratta dal video dell’episodio molto circolato in rete, ma la foto aveva ricevuto qualche ritocco (la mano sull’asta della bandiera dell’uomo che ha allontanato l’anziano, alcuni dettagli minori intorno). L’indomani, dopo alcune contestazioni ricevute sui social, Repubblica ha ammesso l’errore (“una foto che circolava in rete”) e si è scusata, insistendo però che la foto ritoccata non modificasse la sostanza dell’episodio.