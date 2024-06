Saturo?

Tra i dati del “Digital News Report”, sono particolarmente attuali quelli relativi all’inclinazione delle persone a pagare per abbonamenti alle edizioni digitali dei giornali. Interessanti in generale, e anche per quel che dicono delle singole venti nazioni evidenziate. In Italia c’è una delle quote più basse di persone che hanno pagato per le news online nell’ultimo anno, il 10%. Ma il rapporto si è concentrato anche sul valore reale di questi abbonamenti, da che in molti casi si tratta di abbonamenti a prezzi assai ridotti o gratuiti: e quindi sulla disponibilità delle persone “a pagare”, che non è la stessa cosa della disponibilità delle persone ad abbonarsi. In Italia il 35% degli abbonati non paga il prezzo intero di un abbonamento così come è pubblicizzato, ma una quota ridotta, che in media è di 8 euro al mese (per capirsi: nel caso del Post questa quota è praticamente il 100%, senza offerte promozionali; altre testate invece offrono misure diverse di sconti, soprattutto nei primi mesi o nel primo anno, oppure agli abbonati che vogliono disdire). E ancora, in Italia il 50% degli intervistati che al momento non pagano per un abbonamento alle news ha dichiarato di non essere disposto a pagare niente; il 19% potrebbe pagare un euro; il 20% fra 2 e 5 euro; il 6% potrebbe pagare fino a 10 euro.

Se si associano questi dati alla considerazione apparente che chi è abbonato a qualche giornale online tende a non pagare per più di un abbonamento, e che gli abbonati sono raccolti da poche grandi testate, si vede che il bacino potenziale è già diventato molto esiguo.

«I risultati suggeriscono che le aziende giornalistiche abbiano, in molti paesi, già raggiunto la gran parte delle persone interessate abbastanza da pagare per l’offerta corrente ai prezzi correnti, e che le quote dei pagamenti stiano ristagnando. Le offerte economiche sono state un modo per aumentare il numero di abbonati, ma non ci sono garanzie che i beneficiari continueranno a pagare nel lungo periodo. La tendenza a offrire sconti ha determinato una significativa proporzione (il 41% in media nei vari paesi) di abbonati che non pagano il prezzo intero.

Fuori da queste quote di abbonati, nella maggior parte dei mercati c’è un gruppo disposto a pagare qualcosa se il prezzo è considerato giusto, ma sono numeri molto piccoli, e forse non abbastanza attraenti per un impegno degli editori».

La conclusione di un articolo del NiemanLab sui dati in questione è che il modello degli abbonamenti offre numeri preziosi e promettenti per i progetti di news più piccoli, per i quali quei numeri sono sufficienti e che hanno ancora del potenziale, mentre potrebbero essere stati già saturati dalle grandi testate e dalle loro maggiori necessità.