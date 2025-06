Sala contro Libero

Mercoledì il quotidiano Libero ha pubblicato l’estratto di una sentenza di condanna contro il giornale, come imposto dalla sentenza stessa: che si riferisce a una causa avviata dal sindaco di Milano Beppe Sala addirittura nel 2016, quando il giornale era diretto da Maurizio Belpietro.

Belpietro, Libero e la giornalista autrice dell’articolo sono stati condannati da un tribunale civile per un articolo che aveva accusato una società del comune di mancati pagamenti. La sentenza ha ordinato un risarcimento di 35mila più gli interessi, e il pagamento di sanzioni e spese per circa 25mila euro.

Venerdì il sindaco Sala è intervenuto intanto a un incontro pubblico di celebrazione dei 25 anni di Libero , a Milano, con questo saluto: «Sono qui a celebrare i 25 anni di storia di un quotidiano che ha, e sta, lasciando il segno a Milano col suo stile… libero e caustico. Anche nei miei confronti».