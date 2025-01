Riveting

Gli sviluppi di questa settimana al Washington Post – che sta passando un periodo complicato di fallimenti commerciali all’esterno e tensioni interne – sono: che 400 giornalisti hanno firmato una lettera che chiede all’editore Jeff Bezos di andare a parlare con la redazione della situazione; e che la dirigenza dell’azienda sta progettando una nuova “linea” di comunicazione delle priorità del giornale. Sembra che lo slogan “Democracy dies in darkness” sotto la testata – introdotto con la prima elezione di Donald Trump – sarà mantenuto, ma che come indirizzo da trasmettere all’interno si voglia adottare la frase “Riveting storytelling for all of America”, Storie avvincenti per tutta l’America. Lo stesso Bezos, riferisce il New York Times , avrebbe espresso il desiderio che il giornale sia un giornale per tutti, citando come esempio di lettori da raggiungere “i vigili del fuoco di Cleveland”.

Nel frattempo proseguono le uscite dal giornale di giornalisti importanti e stimati: l’ultima annunciata è stata quella di Philip Rucker, capo delle cronache nazionali, al Washington Post da vent’anni.