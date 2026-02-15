Rivendicazioni che non lo erano

Un gran numero di siti di news italiani grandi e piccoli ha presentato come “rivendicazione” di un sabotaggio a una linea ferroviaria un messaggio pubblicato lunedì su un blog anarchico. In realtà – come hanno riferito più correttamente pochi altri – si trattava di un testo di approvazione di quell’attentato che non suggeriva in nessun modo una dichiarazione di responsabilità. L’inclinazione a promuovere esagerazioni dei fatti e allarmismi preventivi ha così capovolto una consuetudine prudente e ragionevole in questi casi, ovvero quella di diffidare delle frequenti rivendicazioni false, dichiarando invece “rivendicazione” un messaggio che non pretendeva di esserlo. Il Corriere della Sera ha scelto anche di usare la “rivendicazione” per promuovere la fondatezza di un’ipotesi pubblicata il giorno prima sul giornale.

(un successivo messaggio su un differente blog ha usato il termine “rivendicazione”, ancora da verificare e confermare)