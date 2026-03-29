Riteniamo

L’Ordine dei giornalisti è intervenuto per criticare – piuttosto sbrigativamente e senza grandi severità – la pubblicazione su diversi siti di news del video che descriveva l’aggressione di un’insegnante da parte di un giovane studente in provincia di Bergamo.

“La pubblicazione del video da parte di molte testate, anche autorevoli, della recente aggressione ad una professoressa, è un fatto grave e ignora le norme deontologiche della professione. Riteniamo che il video dell’accoltellamento nulla aggiunga al racconto dei fatti. Quanto accaduto interpella prima di tutto i giornalisti sull’esercizio responsabile della professione e sulla necessità di non cadere nella spettacolarizzazione. Riteniamo, inoltre, che sia necessario tutelare sia i minori coinvolti che la persona gravemente colpita ed evitare il pericolo di emulazione. L’informazione di qualità si misura anche rinunciando alla caccia dei click”.

Tra le testate più note che hanno pubblicato il video ci sono Repubblica, Corriere della Sera, Adnkronos, Stampa, Fanpage, Tgcom24.

Il Fatto ha pubblicato un breve articolo per comunicare la decisione di non mostrare il video (il Post non ha pubblicato il video).