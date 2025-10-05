Ripensare i cookie

Il Post ha raccontato le riflessioni in corso nelle istituzioni dedicate dell’Unione Europea sulle regole imposte ai siti web a proposito dei “cookie“, elemento centrale nelle opportunità pubblicitarie anche dei siti di news.

“Secondo Politico, la Commissione vuole risolvere il problema introducendo un numero di casi in cui i siti possono fare a meno di chiedere il consenso agli utenti. Un’altra opzione prevede che gli utenti possano impostare le loro preferenze riguardo ai cookies una sola volta (dalle impostazioni del loro browser) e non a ogni visita di un sito web. Secondo quanto rivelato da Politico, inoltre, la Commissione vorrebbe presentare a dicembre un testo con cui eliminare alcuni obblighi imposti agli editori digitali.

I funzionari della Commissione hanno, secondo Politico, incontrato alcuni rappresentanti dell’industria tecnologica per discutere di come cambiare la gestione dei cookies. L’iniziativa segue di pochi mesi la proposta del governo danese, che ha la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, di rimuovere l’obbligo di consenso sui cookies quando i dati vengono raccolti per «funzioni tecnicamente necessarie e semplici statistiche»”.