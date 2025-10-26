“Rigetto totale”

Prosegue la critica del giornalista di Repubblica Francesco Merlo al trattamento della “cronaca nera” da parte dei mezzi di informazione. Nella sua rubrica di risposte alle lettere di lettori e lettrici, Merlo ne ha pubblicata una che riferiva di un servizio televisivo molto invadente e insensibile, rispondendo che “è odiosa la deriva selvaggia della cronaca nera”.