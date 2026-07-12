Ricominciare alla Stampa

Le rappresentanze sindacali dei dipendenti del quotidiano torinese La Stampa hanno diffuso venerdì un comunicato in cui si dicono per ora soddisfatte delle promesse esposte dal nuovo amministratore delegato e dalla società SAE, da poco diventata editrice del giornale. Tra i progetti esposti ci sono investimenti sulla formazione (una “Academy”) e sugli eventi pubblici, e il “lancio di progetti digitali internazionali come «Molinari per New York»”, riferito a Maurizio Molinari, da poco rientrato al giornale come direttore editoriale.