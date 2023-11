Repubblica e Zerocalcare

Un nuovo attrito si è manifestato all’interno di Repubblica questa settimana, sempre nel contesto del nuovo corso del giornale seguito al cambio di proprietà e di direttore di quattro anni fa. Mercoledì Francesco Merlo, il giornalista titolare della rubrica delle lettere oltre che autore di commenti di attualità, ha firmato una pagina di attacchi molto violenti nei confronti del disegnatore e fumettista Zerocalcare, che aveva più volte collaborato col giornale negli anni passati, a proposito della scelta di quest’ultimo di non partecipare a una grande fiera di fumetti che si tiene ogni anno a Lucca. Zerocalcare aveva spiegato di non sentirsi a suo agio – in queste settimane di bombardamenti a Gaza – in una manifestazione che si era presentata col patrocinio dell’ambasciata israeliana (legato alla partecipazione di due fumettisti israeliani).

L’attacco di Merlo – autore capace spesso anche in passato di grandi aggressività personali nei suoi commenti, e apprezzato da una quota di lettori anche per questo – contro Zerocalcare è stato molto criticato: sia perché le posizioni di Zerocalcare contro i bombardamenti israeliani sui civili palestinesi sono assai condivise tra una parte dei lettori di Repubblica, sia perché lo stesso Zerocalcare gode di molto rispetto, sia perché i toni sono sembrati molto sopra le righe anche a chi dissentisse dalla scelta in questione di Zerocalcare sulla fiera di Lucca (l’articolo di Merlo conteneva anche un’allusione critica alla scrittrice Michela Murgia, morta di recente). E a manifestare pubblicamente questo dissenso sono stati anche due giornalisti di Repubblica, su Twitter (Matteo Pucciarelli e Viola Giannoli): e l’indomani il giornale ha scelto di accogliere una risposta critica di Chiara Valerio, scrittrice e anche lei collaboratrice di Repubblica.

Zerocalcare ha risposto agli attacchi di Merlo (e di altri) sul sito di Internazionale . Merlo ha aggiunto ancora qualche laconico commento nella sua rubrica di risposta alle lettere.