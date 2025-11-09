Repubblica e Meloni

C’è stata una piccola e puntuale polemica tra la presidente del Consiglio e il quotidiano Repubblica, valevole di menzione – rispetto alle altre più generiche polemiche tra un governo e un giornale antigovernativo – perché la sua concretezza permette più facilmente di farsi un’idea sull’accuratezza delle ricostruzioni dell’una e dell’altra parte, e sulle ragioni e i torti. Repubblica ha riferito di alcuni operai al lavoro su un ponteggio senza il rispetto delle norme di sicurezza richieste: l’edificio su cui lavoravano ospita degli uffici del governo. “A parere dell’ex direttore dell’Ispettorato nazionale, «basterebbe vigilare per scoprire che la regola è non essere in regola. Ma a far mettere un casco basta poco, se si vuole». Per il governo, ieri pomeriggio nessuno vigilava”, concludeva l’articolo. Giorgia Meloni ha risposto che l’edificio non è di proprietà del governo, che è estraneo ai lavori in corso, e che “dispiace constatare, ancora una volta, la decisione di alcuni organi di informazione di pubblicare notizie senza fondamento e che accusano il Governo di gravi violazioni di legge”. Repubblica ha quindi controrisposto che “Abbiamo denunciato la violazione – peraltro senza mai attribuirla all’inquilino di palazzo Chigi – di norme sulla prevenzione degli infortuni”.