Redistribuire

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Agcom e ha annullato una sentenza del Tar che sospendeva l’obbligo per Facebook e Google di trattare con gli editori dei giornali per un cosiddetto “equo compenso” della circolazione dei contenuti dei giornali sulle due piattaforme. La sentenza riguarda soprattutto Facebook, perché Google ha già in corso accordi autonomi di compensazione con diverse testate giornalistiche.