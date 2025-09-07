Rainy nights in Georgia

Nel 2001 furono accorpati in una sola testata due grandi e antichi quotidiani di Atlanta – una delle più importanti città statunitensi, in Georgia – l’ Atlanta Journal e l’ Atlanta Constitution: il giornale si chiama da allora Atlanta Journal-Constitution, e il prolungarsi delle crisi che riguardano il settore ha spinto la proprietà ad annunciare che smetterà di essere stampato alla fine del 2025, mantenendo solo l’edizione digitale, su cui sono stati fatti grossi investimenti negli ultimi anni in quest’ottica. Il giornale ha 115mila abbonati di cui 75mila solo all’edizione digitale.17